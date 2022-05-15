مانشستر سيتي ووست هام يونايتد يلا شوت..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشرة الآن بث مباشر اليوم يلا لايف، يواصل عشاق كرة القدم في العالم العربي، خاصة متابعي الدوري الإنجليزي وعشاق مان سيتي صاحبة الصدارة للموسم الحالي 2021\2022م، عمليات بحث كثيرة عبر محرك قوقل عن تفاصيل المباراة من روابط البث المباشر والتشكيل المتوقع أن يدخل به المدرب الاسباني غوارديولا، وذلك قبل كل انطلاق أي مباراة، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أفضل رابط بث مباشر لنقل المباراة وأفضل مكان لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشرة الآن.

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وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة وست هام، اليوم الأحد على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع برصيد 55 نقطة، مانشستر سيتي ووست هام يونايتد يلا شوت..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشرة الآن بث مباشر اليوم يلا لايف

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي، وسجل تلك الثنائية إلكاي جوندوجان وفرناندينيو، بينما سجل هدف وست هام الوحيد مانويل لانزيني.

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مانشستر سيتي ووست هام يونايتد يلا شوت..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشرة الآن بث مباشر اليوم يلا لايف، وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

إيدرسون- كانسيلو- فرناندينيو- لابورت- زينشينكو- رودريجو- دي بروين- بيرناردو- محرز- جيسوس- جريليش.

📋| إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة وست هام! 💙👇



🔷 #السيتي pic.twitter.com/Ayf7qO9VoT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 15, 2022

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مانشستر سيتي ووست هام يونايتد يلا شوت..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشرة الآن بث مباشر اليوم يلا لايف، بينما أتى تشكيل وست هام يونايتد كالآتي:

فابيانسكي- كوفال- زوما- داوسون- كريسويل- رايس- سوتشيك- بوين- لانزيني- أنطونيو- فورنالس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: ستيفين- آكي- سترلينج- جوندوجان- فودين- رايلي- مبيتي- بالمر- لافيا.

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