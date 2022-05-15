سر تأخر برشلونة في حسم صفقة رافينيا

تحدث تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن سبب تأخر برشلونة في حسم صفقة البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد.



وارتبط رافينيا صاحب الـ25 عامًا بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر، لكن توقف الأخبار المتعلقة بالصفقة في الأسابيع الأخيرة.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "لم يتغير الوضع بين برشلونة ورافينيا رغم الشائعات".



وأكد: "وصل الطرفان إلى مفاوضات متقدمة حول الشروط الشخصية منذ شهر شباط /فبراير الماضي، واللاعب سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات".



وأضاف: "لا توجد محادثات بين ليدز وبرشلونة حتى الآن.. إنها مسألة احترام فقط لأن النادي الإنجليزي يصارع من أجل تجنب الهبوط".



وحول وجود شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 75 مليون يورو، قال: "لا وجود لهذا البند، والشرط الجزائي الوحيد في عقد رافينيا يبلغ 25 مليون يورو في حالة هبوط ليدز".