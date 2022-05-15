تعليق كتائب شهداء الأقصى على ارتقاء الشهيد "داوود الزبيدي" أحد قادتها في مخيم جنين

زفت كتائب شهداء الأقصى أحد قادتها في مخيم جنين الشهيد الأسير / داوود محمد عبد الرحمن الزبيدي "40 عاماً" شقيق الأسير القائد زكريا الزبيدي ، والذى استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تصديه مع إخوانه المجاهدين لجيش العدو الصهيوني الذي حاصر منزل المطارد والأسير ابن سرايا القدس / محمود الدبعي .

وأكدت كتائب شهداء الأقصى على صوابية خيار المقاومة المسلحة في الدفاع عن أبناء شعبنا وأنها الطريق الأفضل للرد على جرائم العدو والطريق الأقصر للطريق.

ويشار إلى أن الشهيد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضية خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل المطارد /محمود الدبعي ، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد عملية معقدة استمرت لعدة ساعات أدت لمقتل أحد كبار ضباط الاحتلال جراء الاشتباكات المستمرة .