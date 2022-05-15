مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري يلتقى النادي الأهلي مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

سقط الزمالك فى أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك فى افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه باستاد القاهرة، ليتلقى الخسارة الثالثة هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.





مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

ورغم الخسارة، ظل الزمالك فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها والابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.





مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – "مؤجلة" والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.