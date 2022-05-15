هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب رائد ريان

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام رائد ريان (28عاماً)/ بيت دقو من مدينة القدس والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأضافت الهيئة أن الاسير ريان يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط بعيونه، كما يشتكي من ارهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك .

وتابعت الهيئة أن الاسير وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزاً بزنزانة مغلقة تماما داخل معتقل عوفر الاحتلالي ، ولا يوجد بها تهوية كافية وكانت قد خصصت لمرضى الكورونا سابقا ، واحتجاجا على ذلك قام الاسير ريان بكسر مربع الزجاج من أجل تهويتها الا ان ادارة السجن قامت بالتنغيص عليه وإعادة تركيب الزجاج مجدداً .

ومن الجدير ذكره أن الأسير خليل عواوده 40 عاما من اذنا / الخليل يواصل الى جانب الاسير ريان معركة الأمعاء الخاوية لليوم 74 وسط تدهور حاد على حالته الصحية، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".

وتحمل الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير كلا الأسيرين عواوده وريان وتدعوا كافة المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحهما.