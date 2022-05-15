الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد 15/5/2022، المحرر عبد الله محمد عبيدو (34 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، من قرية سنجر في مدينة الخليل.

وجاء اعتقال المحرر عبيدو بعد مداهمة خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال اليوم الأحد 2022/5/15م، في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن المعتقل عبد الله عبيدو متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، كان أخرها عام 2019، حيث أمضى 18 شهراً في الاعتقال الإداري.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعّد من جرائمها واعتداءاتها بحق أبناء شعبنا، واستهداف المقاومين من أبناء شعبنا وحركة الجهاد الإسلامي بالقتل والاعتقال في مدن الضفة المحتلة.