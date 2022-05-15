سعر جرام الذهب في فلسطين- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 15/5/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بسبب رفع سعر الفائدة، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.06 شيكل $60.58

سعر الذهب عيار 22 188.89 شيكل $55.53

اسعار الذهب عيار 21 180.31 شيكل $53.01

اسعار الذهب عيار 18 154.55 شيكل $45.44

سعر الذهب عيار 14 120.20 شيكل $35.34

سعر الذهب عيار 12 103.03 شيكل $30.29

اسعار أوقية الذهب 6,409 شيكل $1,884

اسعار جنيه الذهب 1,442 شيكل $424.08

اسعار كيلو الذهب 206,064 شيكل $60,582

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

13 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

12 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

11 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

10 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

9 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

8 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

7 مايو 206.06 180.31 154.55 120.20 103.03

6 مايو 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95

5 مايو 206.68 180.85 155.01 120.56 103.34