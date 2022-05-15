سعر جرام الذهب في فلسطين- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:30 ص
15 مايو 2022
سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد
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يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 15/5/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بسبب رفع سعر الفائدة، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      206.06 شيكل      $60.58

سعر الذهب عيار 22 188.89 شيكل      $55.53

اسعار الذهب عيار 21      180.31 شيكل      $53.01

اسعار الذهب عيار 18      154.55 شيكل      $45.44

سعر الذهب عيار 14 120.20 شيكل      $35.34

سعر الذهب عيار 12 103.03 شيكل      $30.29

اسعار أوقية الذهب   6,409 شيكل $1,884

اسعار جنيه الذهب   1,442 شيكل $424.08

اسعار كيلو الذهب    206,064 شيكل     $60,582

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

14 مايو      206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

13 مايو      206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

12 مايو      206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

11 مايو      206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

10 مايو      206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

9 مايو 206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

8 مايو 206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

7 مايو 206.06     180.31     154.55     120.20     103.03

6 مايو 205.90     180.17     154.43     120.11     102.95

5 مايو 206.68     180.85     155.01     120.56     103.34

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