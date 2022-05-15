الأطر والمؤسسات الصحفية تكرّم الصحفي مجاهد السعدي

عبرت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية عن استهجانها لاستثناء رئيس السلطة محمود عباس الصحفيان مجاهد السعدي مراسل قناة "فلسطين اليوم"، والمصور الصحفي مجدي بنورة من التكريم أسوة بزملائهم الذين تم تكريمهم من قبل رئاسة السلطة بعد نجاتهم من محاولة الاغتيال برصاص قناص "إسرائيلي" استهدفهم أثناء تغطيتهم لاقتحام مخيم جنين، مما أدى لاستشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، ونجاة الزميلين شذا حنايشة ومجاهد السعدي.

ووجهت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، بالتحية لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، كما تمنت السلامة التامة للزميل علي السمودي.

وكرّمت الأطر، الصحفي الشجاع مجاهد السعدي نظراً لدوره المهني والإعلامي والوطني في نقل الحقيقة ونقل معاناة مخيم جنين وفضح جرائم الاحتلال.

وتوجهت بالتحية والتكريم للزميل المصور مجدي بنورة، الذي وثّق جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ودعت الأطر والمؤسسات الصحفية السلطة الفلسطينية، للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم جنود الاحتلال المتورطين في جريمة اغتيال الزميلة الصحفية "أبو عاقلة" للعدالة، عبر التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمنع إفلاتهم من العقاب.

وفي نهاية بيانها، وجهت التحية لكل الصحفيين البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار وهم ينقلون معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة، والضفة، والقدس، والداخل المحتل رغم جبروت وبطش الاحتلال.