سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 15 مايو 2022

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر، في تعاملات اليوم الأحد 15 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، بينما ارتفع في السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

لم يتغير سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 152.57 دينار للشراء، و152.65 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس عند الإغلاق؛ وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

فيما صعد سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 187.41 دينار للشراء، و189.50 دينار للبيع، مقابل 187.15 دينار للشراء، و189.23 دينار للبيع، عند إغلاق تداولات أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند 146.06 دينار للشراء، و146.07 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس عند ختام التداولات.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وبقى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 177.97 دينار للشراء، و178.07 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 220.77 دينار للشراء، و223.22 دينار للبيع، مقابل 220.01 دينار للشراء، و222.46 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات الأحد لدى بنك الجزائر المركزي، عند مستوى 38.93 دينار للشراء، و38.94 دينار للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد لدى البنك المركزي، مسجلًا 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، نحو 475.31 دينار للشراء، و476.44 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراجع ليصل إلى 586.23 دينار للشراء، و592.74 دينار للبيع، مقابل 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس.