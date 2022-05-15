سعر صرف الدولار في السودان اليوم الأحد 15 مايو 2022

استقر سعر الدولار اليوم في السودان اليوم السبت 14 مايو 2022، في تعاملات البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 567 جنيها، بحسب موقع أخبار السودان.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس.

واستقر سعر اليورو اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 590 جنيها.

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي على مستواه عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة اليوم الاحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 680 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

واستقر سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 147 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

ولدى السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني نحو 155 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.