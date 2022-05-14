طالع أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري الأحد 15 مايو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 مايو 2022، شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم في مصر وسط انخفاض ملحوظ في حركة البيع والشراء، وفق متعاملين

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، لينزل إلى مستوى 1120 جنيها (60.58 دولار)، مقابل 1274.25 جنيه في ختام تداولات أمس ، بحسب منصة "egypt.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر لينزل إلى مستوى 840.06 جنيه (45.44 دولار)، مقابل 955.75 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653.37 جنيه (35.34 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 560.03 جنيه (30.29 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 420.02 جنيه (22.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 980.07 جنيه (53.01 دولار) مقابل 1115 جنيها بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34834 جنيها (1884 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7841 جينها (424.08 دولار).