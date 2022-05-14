حماس: كشف اسم الضابط "الاسرائيلي" القتيل في عملية "حد السيف" يؤكد قدرة القسام الاستخبارية

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس مساء اليوم السبت أن اعلان الاحتلال عن اسم الضابط من القوات الخاصة الذي قتله عناصر كتائب القسام في معركة حد السيف، يؤكد على القدرة الاستخباراتية للقسام.

و أوضح قاسم في تصريح له أن الاسم والتفاصيل كانت معروفة بعد وقت قصير من كشف الوحدة الخاصة وقتل قائدها، وفضح كل عناصرها مما اضطر قيادة جيش العدو لإخراج كل طاقم الوحدة من الخدمة.

و بين أن الناطق باسم حماس أن ما كشفته كتائب القسام من تفاصيل الوحدة الخاصة ومخططها هو جزء فقط مما لدى القسام من أسرار فيما يتعلق بهذه العملية الأمنية المعقدة ، والتي تدلل على قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على مواجهة المنظومة الأمنية الصهيونية وهزيمتها.