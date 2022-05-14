صحيفة عبرية: رفع حالة التأهب في القدس استعداداً لأحداث "يوم النكبة"

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الييوم السبت، رفع حالة التأهب وتعزز القوات في القدس المحتلة استعداداً لأحداث يوم النكبة، غداً.

وقالت صحيفة معاريف العبرية :"إن الشرطة "الإسرائيلية" رفعت حالة التأهب وعززت قواتها في القدس استعداداً لأحداث يوم النكبة التي تتزامن مع الفصح الثاني".

وكانت قد دعت ما تُسمى "جماعات الهيكل المزعوم"، اليوم السبت 14/5/2022، إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد القادم 15 مايو/أيار الجاري بالتزامن مع يوم النكبة، وذبح القربان بداخله.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المسجد خلال الفترة الماضية، في إطار زعم الاحتلال لتعزيز سيادته على المسجد.

وصدرت العديد من الدعوات الفلسطينية لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، صباح الغد، تزامناً مع دعوات المستوطنين المتطرفين لاقتحامه.