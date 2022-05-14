قناة عبرية: مسيرة الأعلام نهاية الشهر الحالي ستجري كما خطط لها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن مسيرة الأعلام في نهاية هذا الشهر ستجري كما تم التخطيط لها مسبقاً.

وقالت القناة 14 العبرية: "بأن "الشرطة" أكدت بأن مسيرة الأعلام في القدس المقررة في 29 مايو هذا العام ستجري كما هو مخطط لها".

وكانت دعت ما تُسمى "جماعات الهيكل المزعوم"، اليوم السبت 14/5/2022، إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد القادم 15 مايو/أيار الجاري بالتزامن مع يوم النكبة، وذبح القربان بداخله.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المسجد خلال الفترة الماضية، في إطار زعم الاحتلال لتعزيز سيادته على المسجد.

ويُشار إلى أنه في 14 أبريل الماضي، أصيب 152 فلسطينيًّا، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

جدير ذكره أنه شهد شهر رمضان وما بعده، تصاعدًا لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، تصدى خلالها المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم، أصيب خلالها واعتقل المئات.