القائد النخالة يهنئ الصحفي علي سمودي بسلامته

عزى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ، الصحفي علي سمودي باستشهاد زميلته في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ، كما هنأه بنجاته إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وخلال اتصال هاتفي مع الصحفي علي السمودي مراسل صحيفة القدس و المنتج في قناة الجزيرة ، عبر عن تأثر الجميع برحيل شيرين ، و قال “ ربنا يرحمها و يشفيك و يعافيك ، و نقطع هذه المرحلة التي كانت صعبة على الجميع ، و ربنا يتقبل منكم جميعاً ، و يجزيكم كل خير ، فأنتم في هذه المرحلة كنتم عنوان معنوي كبير رغم التضحية الكبيرة لشيرين لكن أيضاً شهادتها لم تذهب سدى و صحيح أن فيه خسارة كبيرة ، لكنه أيضاً قدر لكنه أيضا أكسب القضية الفلسطينية و فضح إسرائيل فضيحة كبرى فهذا أيضاً كان مهم ، و نحن نقبل بأقدارنا ، و قدر الله و ما شاء فعل ، الله يتقبلها و يرحمها و يجزيكم كل خير عن شعبنا الفلسطيني ، و إن شاء الله أن تكون معافى مشافى و الله يشفيك و يعافيك و يبارك فيك إن شاء الله و بالسلامة و ألف سلامة عليك".

من جانبه ، شكر الصحفي علي ﺳﻤﻮﺩﻱ النخالة على هذا الاتصال والموقف والمبادرة التي تعتبر رسالة دعم كبيرة للإعلام الفلسطيني وصموده في معركته على طريق الحرية والنصر ، مؤكدا ان الاعلام سيبقى وفيا لشيرين وكل شهداء شعبنا حتى تحقيق النصر.