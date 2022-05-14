نفى الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، بشكل قاطع صحة الخبر المتداول عن استهداف أحد قياداتها في سوريا، موضحاَ أنه لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء.

وقال الإعلام الحربي في تصريح صحفي :"طالعتنا عدة وسائل إعلامية، مساء اليوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها".

وأكد، أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، داعيةً وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفادياً للشبهات.

وإليكم نص البيان:

تصريح مقتضب صادر عن الإعلام الحربي في سرايا القدس

طالعتنا عدة وسائل إعلامية مساء اليوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها، وعليه نؤكد على التالي:

ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء، ونؤكد أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفادياً للشبهات.

سرايا القدس- الإعلام الحربي

السبت 13 شوال 1443هــ، الموافق 14 أيّار-مايو 2022م.