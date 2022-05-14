الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنين خلال اقتحامها قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور:" أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر محمود أبو عبيد (48 عاما)، ونجله لؤي (24 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في قرية التبان المهددة بالهدم في مسافر يطا جنوب الخليل".

وأوضح العمور، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشرقي "الكوشوك"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.