تراجع كبير لعملة البيتكوين، يبحث الكثير من المتابعين، عن أسعار العملات الرقمية وخاصة عماة البيتكوين التي لاقت رواجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، ومع زيادة البحث عن أسعار عملة البيتكوين عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

تراجع كبير لعملة البيتكوين

تراجع البيتكوين

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم السبت 14 مايو 2022، 3.3% إلى 28.786 ألف دولار، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

تراجع كبير لعملة البيتكوين

عملة البيتكوين

وكانت تقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 4.7%، حيث يتم تداولها بين 28.744 ألف دولار و30.083 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الأول 68.992 ألف دولار.

تراجع كبير لعملة البيتكوين

ويُشار إلى أنه خسرت عملة بيتكوين 7% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 38% حتى الآن هذا العام.