مصرع شاب بحادث سير في رام الله

لقي شاب (23 عاماً)، مساء اليوم السبت، مصرعه بحادث سير في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بمصرع شاب بحادث سير نتيجة تصادم مركبة ودراجة نارية في بيتونيا برام الله.

بدوره قال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات:" إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير بين مركبة تقودها سيدة ودراجة نارية يقودها الشاب ضياء النتشة ويبلغ من العمر (23 عاماً) ما أدى لمصرعه وإصابة السيدة"..

وأضاف ارزيقات :"أن الشرطة تحفظت على سائقة المركبة، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.