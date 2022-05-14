الراصد الجوي:  انحسار الكتلة الخماسينية الحارة بشكل متسارع الليلة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن تنحسر الكتلة الخماسينية الحارة بشكل متسارع هذه الليلة.

وتنبأ العلامي، بأن تنخفض الحرارة بشكل ملموس يوم غدٍ الأحد مع تراجع تدريجي لمستويات الغبار.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 14 مايو 2022، أن يكون الجو حاراً نسبياً وجافاً نهاراً دافئاً ليلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة: يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.