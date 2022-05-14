السنوار يزور مكتب الجزيرة في غزة معزياً باستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة

زار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، مكتب قناة الجزيرة في غزة؛ لتقديم واجب العزاء في استشهد مراسلتهم في رام الله شرين أبو عاقلة، رغم التهديدات الإسرائيلية باغتياله.

وقدم وفد من قيادة حركة "حماس"، واجب العزاء لمدير مكتب الجزيرة وائل الدحدوح والعاملين في مكتب قناة الجزيرة في غزة، باستشهاد زميلتهم شيرين أبو عاقلة.

وأكد السنوار أنّ "شيرين مثلت أيقونة للإعلامية الفلسطينية، التي واكبت تغطيتها للقضية وأحداثها على مدار 27 عاما".

وأشار إلى أن "اغتيال أبو عاقلة، يأتي في الذكرى السنوية الأولى؛ لاستهداف الاحتلال لمقر قناة الجزيرة، من خلال قصف برج الجلاء في مدينة غزة" وذلك خلال معركة "سيف القدس" العام الماضي.

وقال السنوار إن "من اتخذ قرار بقصف مكتب الجزيرة ومن اخذ قرار بكسر يد جفيارا البدرى في حي الشيخ جراح، هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شيرين أبو عاقلة".

وبين أن "الشهيدة شيرين أبو عاقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، عندما جرى استهدافها أولا، ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها".

واستنكر قائد "حماس" في غزة، ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع هذه الجريمة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت أصوات كثيرة داخل كيان الاحتلال، طالبت قبل أسبوعين بضرورة اغتيال السنوار، في أعقاب العمليات الفدائية التي وقعت في الداخل المحتل.