الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام

أكد نادي الأسير، اليوم السبت، أنه يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاماً) من بلدة بيت دقو، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ38 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري المستمر.

وأِشار النادي أن ريان محتجز في زنازين سجن "عوفر"، في ظروف اعتقالية وصحية صعبة،حيث يعاني من دوخة واضطرابات في التنفس ووجع في المفاصل والمعدة، وتقيؤ مستمر.

ولفت إلى أنه ورغم الخطورة على وضع الأسير ريان الصحي إلا أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان في الثالث من شهر تشرين ثاني عام 2021، وحوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وبعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريًا لمدة 4 شهور إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.