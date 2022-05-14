الآلاف في لندن يتظاهرون تنديدا بجرائم الاحتلال

شارك الآلاف من المتظاهرين، ظهر السبت، في العاصمة البريطانية لندن، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحق العودة، تزامنا مع اغتيال الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والذكرى السنوية الـ74 للنكبة الفلسطينية.

وانطلقت المظاهرةمن أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتجوب شوارع العاصمة لندن

ونظمت المظاهرة كل من حركة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، ومنظمة "فرندز أوف الأقصى" ومنظمات أخرى.

كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بنظام التميز العنصري الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.