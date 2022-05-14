بعد إصابته بطلق ناري.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا بعد إصابته بطلق ناري في القدم بالقرب من الجدار الفاصل العنصري في بلدة بيت سير في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى عايد يعقوب فلنة (21 عاماً) من بلدة صفّا جنوب غرب رام الله بعد إصابته بالرصاص في قدمه بالقرب من الجدار الفاصل.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتاد المصاب إلى جهة غير معلومة.

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق المواطنين في كافة قرى ومدن الضفة الغربية، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بالإضافة إلى أنها تشن حملات اعتقال واسعة ضد الشباب والأهالي.