آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد 

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 14 مايو 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وأشارت الهيئة إلى أن أولوية السفر ستكون للحافلات: التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/21)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19).

ودعت الداخلية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على الكشف الجديد رقم (2022/21) اضغط هنا

للاطلاع على كشف سفر جوازات مصرية اضغط هنا