كيف تحضر جسمك لفصل الصيف؟

قدّم طبيب رياضي مختص مجموعة من النصائح للأشخاص الراغبين بممارسة الرياضة في فصل الصيف.

وتحدث إيليا ميليخين، في لقا صحفي، عن مجموعة من النصائح لهؤلاء الأشخاص من أجل تجنب تعرضهم للإصابة بنوبة قلبية.

ونصح ميليخين قبل البدء بتدريبات مكثفة في الصالات الرياضة، القيام بزيارة الطبيب من أجل معرفة الحالة الصحية. وإن الفحوصات المطلوب إجراؤها يجب أن تشمل قياس الضغط ومجموعة من الاختبارات بالإضافة للتصوير الفلوري (الأشعة).

وتابع ميليخين أنه دون تقييم موضوعي للحالة الصحية، من الخطر التعرض لمجهود بدني كبير. ووفقا له، فإن العديد من الأمراض، ولا سيما ارتفاع ضغط الدم، لا تشعر بها دائما قبل بدء التدريب.

وأضاف قائلا: "قد لا تظهر بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم بأي شكل من الأشكال قبل بدء الدراسة. لسبب ما، يعتقد الناس أن ارتفاع ضغط الدم لديهم سببه صداع، لكن هذا ليس ضروريا. قد لا تظهر أعراض، والضغط هو 160 وما فوق. قد لا يعرف هذا لسنوات حتى يحدث شيء ما أثناء التدريب المكثف. وإن ممارسة الرياضة مع ارتفاع ضغط الدم أمر خطير قد يتسبب بنوبة قلبية".

وحذر ميليخين من أن "ارتفاع ضغط الدم غير المعالج ليس فقط من موانع الرياضة، بل يهدد الحياة، لأن الأوعية الدموية والقلب يعانون منه". يعتقد أنه إذا كنت تقترب من التدريب بشكل صحيح، فيمكنك تحسين جسمك بحلول الصيف خلال شهر.