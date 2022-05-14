تردد قناة مكملين الجديد 2022 على النايل سات HD .. تردد قناة مكملين

اضبط تردد قناة مكملين الجديد 2022 على النايل سات HD ، ويبحث الجمهور الكريم في العديد من الدول العربية والإسلامية عن تردد قناة مكملين 2022 بحيث يمكن لكافة المتابعين والمشاهدين من التعرف على هذا التردد وضبطته بكامل الأريحية على شاشات التلفاز ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التردد في هذه المقالة بعدما لاحظنا على محرك جوجل الشهير اهتمام واسع من الجميع في الحصول عليه لا سيما أن الدولة التركية قد قررت نقل مقر القناة من أراضيها في إطار المصالحة مع القاهرة التي اشترطت المصالحة فيها إتمام هذا البند على اعتبار ان قناة مكملين تعد من القنوات المؤثرة على النظام المصري في الخارج .

وحرصنا على وضع تردد قناة مكملين الجديد 2022 على النايل سات HD بحيث يمكن للجميع التعرف عليه وضبطته بكامل الاريحية على شاشة التلفاز ، لذلك يترتب على الجميع متابعة السطور حتى النهاية ، علما ان هذه المقالة تأتي في إطار سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونجيب فيها عن جميع استفسارات الجمهور وهو التالي:

تردد قناة مكملين الجديد 2022 النايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD

سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD

بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD

تردد قناة مكملين 2022

تردد قناة مكملين 2022

قناة مكملين الفضائية، هي قناة مصرية تعمل في المجال السياسي، مجاناً بدون تشفير في نقل برامجها المختلفة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث، كما تعرض برامج مختلفة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي في نقل الحقيقة كاملة بكل صدق وشفافية.

تعرض قناة مكملين الأولى على كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

وتعرض القناة البرامج الإخبارية المصرية وبرامج توك شو سياسية، حيث تتحدث عن الأحداث المصرية الداخلية والسياسية وتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها الشعب المصري.