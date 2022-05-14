الاتحاد القاري: الصين تعتذر عن استضافة بطولة كأس آسيا 2023

أعلنت الاتحاد القاري، اليوم السبت، عن اعتذار الاتحاد الصيني لكرة القدم عن عدم استضافة بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وقال الاتحاد القاري: إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ الاتحاد القاري عن عدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023".

وأضاف انه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة.

يُشار إلى أن بطولة الاتحاد الآسيوي كانت من المقرر أن تقام في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في 5 حزيران/يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.