أنشيلوتي يضع هازارد على هامش النهائي الأوروبي

كشف تقرير صحفي عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من إمكانية إشراك لاعبه البلجيكي إيدين هازارد أمام ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد يتعافى بشكل جيد عقب العملية الجراحية، التي خضع لها في مارس/آذار الماضي، وبات يشارك في التدريبات الجماعية.



وأشارت إلى أن البلجيكي سيحصل على بضع دقائق، في مباراة قادش المقبلة بالليجا، بعدما عمل بجد خلال الفترة الماضية، لتسريع عملية عودته إلى الملاعب.



كما يخطط هازارد للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث يرفض فكرة الرحيل، كما أن إدارة الميرينجي لن تسهل طريقه للخروج، إذا حصل على عروض.



لكن رغم ذلك، لا يرى أنشيلوتي أن هازارد سيلعب دورًا مهمًا مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، كما أنه لا يضعه حتى ضمن الخطة "ب" لمواجهة الريدز.