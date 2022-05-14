موعد مباراة الأهلي ووفاق صطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق نادي الأهلي المصري فوزاً عريضاً على نادي وفاق صطيف الجزائري بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ينتظر محبو كرة القدم العربية انطلاق موعد مباراة الإياب بين الفريقين الجزائري والمصري، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، على ملعب 5 جويلية 1962، معقل الفريق الجزائري، في مباراة تتوقع أن تكون نارية بين الناديين، إذ سيحرص الأهلي المصري على تعزيز فوزه والتأهل للمباراة النهائية، بينما سيحرص وفاق صطيف على الوصول إلى النهائي من خلال تحقيق ريمونتادا، والفوز بخمسة أهداف دون أن يتلقى أي هدف.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي المصري 🇪🇬 🆚 وفاق سطيف الجزائري 🇩🇿 pic.twitter.com/rJG6V7b0NX — وفاق سطيف ™️🏁🏁 (@wifaksetif19) April 23, 2022

بث مباشر مباراة وفاق صطيف والأهلي المصري اليوم

وفي هذه الأثناء، يبحث متابعو كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي ووفاق صطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا سيما من يشجع ويتابع الفريقين الإفريقيين، فتجد الملايين من الناس على مستوى الوطن العربي يقوم بتشجيع النادي الأهلي، وأحيانا كثيرة تجد متعصبين كرويا لهذا النادي، لأنهم يعتبرونه من أساطير النوادي حول العالم، لما حققه من بطولات محلية وقارية، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرصد لكم بث مباشر مباراة وفاق صطيف والأهلي المصري اليوم، كما نرصد لكم موعد، حتى يتمكن محبو كرة القدم من متابعة هذه المباراة النارية.

موسيماني: مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف انتهت بالتعادل.. وجئنا للجزائر لتحقيق الفوزhttps://t.co/AJQNcfyoSk — El-Ahly.com (@ElAhlycom) May 14, 2022

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر يلا شوت HD

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🔜 المباراة القادمة

🏆 اياب نصف نهائي رابطة أبطال افريقيا

وفاق سطيف 🇩🇿 🆚 الأهلي المصري 🇪🇬

📆 السبت 14 ماي 2022

🏟 ملعب 5جويلية 1962

⏱ الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر #TotalEnergiesCAFCL #AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/eL2Cr3ad98 — وفاق سطيف ™️🏁🏁 (@wifaksetif19) May 13, 2022

شاهد مباراة وفاق صطيف والأهلي اليوم مباشر

وحصد النادي الأهلي المصري لقب كأس دوري أبطال إفريقيا 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب، ونحن بدورنا نعرض لكم شاهد مباراة وفاق صطيف والأهلي اليوم مباشر.