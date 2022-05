شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت يلا شوت- كورة أون لاين، تنطلق صافرة البداية للمباراة النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم السبت 14 مايو 2022، على ملعب ويمبلي الدولي في إنجلترا، فهي ستقام بين ناديين من أقوى الفرق على مستوى إنجلترا وأوروبا بشكل عام، إذ ينافس ليفربول على الحصول على عدة ألقاب هذه الموسم، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والذي من المقرر أن يلعب نهائي البطولة ضد ريال مدريد في 28 مايو 2022، أما تشيلسي فكان منافسا صعبا على بطولة الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، لاسيما أنه بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مانشستر سيتي.

ويبحث محبو وعشاق كرة القدم الأوروبية عامة، والإنجليزية على وجه الخصوص، عن شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت يلا شوت- كورة أون لاين، وموعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، كونهما فريقان يحظيان بمتابعة ومحبة ملايين الناس حول العالم، فتاريخهما حافل بالفوز بالبطولات سواء المحلية الإنجليزية، أو الأوروبية والقارية، فهما فريقان مدججان بالنجوم، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ننشر لكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية.

According to reports, Chelsea have now agreed two deals in principle that will be formally signed when the takeover is complete…



• Jules Koundé

• Ivan Perišić pic.twitter.com/Wzbhib6h7V