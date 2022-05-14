شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت يلا شوت- كورة أون لاين، تنطلق صافرة البداية للمباراة النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم السبت 14 مايو 2022، على ملعب ويمبلي الدولي في إنجلترا، فهي ستقام بين ناديين من أقوى الفرق على مستوى إنجلترا وأوروبا بشكل عام، إذ ينافس ليفربول على الحصول على عدة ألقاب هذه الموسم، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والذي من المقرر أن يلعب نهائي البطولة ضد ريال مدريد في 28 مايو 2022، أما تشيلسي فكان منافسا صعبا على بطولة الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، لاسيما أنه بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

ويبحث محبو وعشاق كرة القدم الأوروبية عامة، والإنجليزية على وجه الخصوص، عن شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت يلا شوت- كورة أون لاين، وموعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، كونهما فريقان يحظيان بمتابعة ومحبة ملايين الناس حول العالم، فتاريخهما حافل بالفوز بالبطولات سواء المحلية الإنجليزية، أو الأوروبية والقارية، فهما فريقان مدججان بالنجوم، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ننشر لكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية.

According to reports, Chelsea have now agreed two deals in principle that will be formally signed when the takeover is complete…



• Jules Koundé

• Ivan Perišić pic.twitter.com/Wzbhib6h7V — LDN (@LDNFootbalI) May 13, 2022

مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم مباشرة الآن

ويتصدر محركة البحث جوجل" عملية البحث عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم مباشرة الآن، لأنها تعتبر من المباريات المهمة التي تحظى باهتمام ومتابعة محبو كرة القدم سواء في إنجلترا أو على المستوى العربي والأوروبي، فهناك من يبحث عن رابط بث مباشر لمشاهدة هذه المباراة عبر المواقع الرياضية المختصة في بث مباريات الدوريات الأوروبية الكبيرة، أبرزها الإسباني والإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي

وتأهل ليفربول إلى نهائي البطولة الإنجليزية، على حساب نادي مانشستر سيتي بعد التغلب عليه بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي على حساب كريستال بالاس، ويبحث الآن الناس عن تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي، والذي من المتوقع أن يخوض الفريق الأحمر المباراة ضد الفريق الأزرق بالتشكيل الآتي: -

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياغو الكنتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

Tomorrow's silverware up for grabs 🏆 pic.twitter.com/ybcyoAbSv2 — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2022

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، المباراة ضد نظيره ليفربول بكل الأسماء والنجوم المتاحين لديه، فهو يريد التتويج في بطولة على أقل تقدير هذا الموسم، إذ إنه خرج تماما من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، كما خرج من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: أنطونيو روديغير، تياغو سيلفا، سيزار ازبلكويتا.

في خط الوسط: ماركوس ألونسو، لوفتيس شيك، جورجينيو، ريس جيمس.

في خط الهجوم: ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.

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