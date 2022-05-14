بالصور "الجهاد بخانيوس" تؤبن الشهيد وليد أبو شاب أحد فرسان معركة "سيف القدس"

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، مساء أمس الجمعة، حفلاً لتأبين الشهيد المجاهد وليد زهير أبو شاب، أحد فرسان سرايا القدس في لواء خانيونس، الذي استشهد جراء قصف صهيوني أثناء أدائه واجبه الجهادي معركة سيف القدس.

وحضر حفل التأبين، الذي أُقيم بالقرب من منزل الشهيد في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، وممثلون عن فصائل العمل الوطني الإسلامي، ولفيف من الوجهاء والمخاتير، وحشد من أبناء شعبنا.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي، قال القيادي في الحركة درويش الغرابلي، إن الشهيد المجاهد وليد أبو شاب لبى نداء الإسلام والجهاد، ونداء الشيخ جراح والقدس، وانتفض إلى ساحات الميدان؛ ليذيق العدو حمم قذائف وحدة المدفعية.

وأضاف الغرابلي: "قبل عامٍ صمت العالم عن المعاناة التي يعانيها أهلنا في فلسطين، فقرعنا جدران الصمت بالكورنيت لتبدأ معركة سيف القدس، وتشتعل المواجهة؛ لكي نقول لهذا العدو إن قوة غزة وإعدادها وجهادها هو من أجل المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن سرايا القدس وكل الفصائل الفلسطينية كانت جبهة واحدة كالبنيان المرصوص، ولم ولن تسمح للعدو بأن يستفرد بأي شبر من فلسطين أو يتغول ويستبيح دماء أبناء شعبنا.

وشدد على أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية، سيتأتَّى عبر فوهات البندقية وأزيز الرصاص، وأن إجرام العدو بحق أبناء شعبنا لن يُغتفر.

وأوضح القيادي في حركة الجهاد، أن مدينة جنين وكتيبتها المظفرة لا تزال تمرغ أنف الاحتلال في التراب لتؤكد أن الجهاد مستمر، وأن أبناء ورجال محمود الخواجا سيرون على نفس درب حامل اللواء الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي.

وقال: "في هذه الأيام، تمر علينا ذكرى النكبة، ونحن نعيش 74 عاماً من التهجير والإبعاد عن مدننا وقرانا نؤكد للعدو أننا سنبقى متمسكين بأرضنا ولن ننساها مهما طالت السنوات".

وبيَّن أن الأجيال الفلسطينية سنحمل الراية جيلاً بعد جيل حتى كنس العدو من تراب أرضنا.

وأشار إلى أن ما قام به الاحتلال من اقتحام مخيم جنين واعتقال محمود الدبعي، لن يوقف زحفنا، أو يوهن عزيمتنا، أو يكسر إرادتنا، بل سيزيدنا مضياً وإصراراً نحو الهدف الذي لا ولن نحيد عنه أبداً.

ووجَّه التحية إلى أرواح شهداء سيف القدس الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه القضية العادلة المنتصرة بإذن الله، كما وجَّه التحية إلى رفاق درب الشهيد وليد أبو شاب ولمجاهدي لسرايا القدس وكل الأذرع العسكرية على هذه الأرض المباركة.





















