العملات الرقمية: سعر البيتكوين يرتفع إلى 30 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15/5/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.29 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 9.52% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 44.55%، ما يعادل انخفاض قدره 0.06% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 9.78% لتسجل نحو 30,242 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 10.18% لتسجل نحو 2,061 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 1.46% لتسجل نحو 0.998 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.30% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 20.32% لتسجل نحو 299 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 18.97% لتسجل نحو 0.4388 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 30.39% لتسجل نحو 0.5748 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 1.13% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 16.24% لتسجل نحو 50 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 18.85% لتسجل نحو 0.09141 دولار.