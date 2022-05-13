سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 14 مايو 2022، يبحث العديد من المتابعين عن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري يرصد لكم فريق فلسطين اليوم اخذ سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف الدول حول العالم، كما هو الحال في هذه المقالة، التي نرصد فيها أسعار العملات في الجزائر.

و تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر، خلال تعاملات السبت 14 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، كما انخفض سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 152.57 دينار للشراء، و152.65 دينار للبيع، مقابل 153.74 دينار للشراء، و153.80 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 187.15 دينار للشراء، و189.23 دينار للبيع، مقابل 189.40 دينار للشراء، و191.51 دينار للبيع، عند إغلاق تداولات أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 146.06 دينار للشراء، و146.07 دينار للبيع، مقابل 145.38 دينار للشراء، و145.39 دينار للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى مستوى 177.97 دينار للشراء، و178.07 دينار للبيع، مقابل 179.28 دينار للشراء، و179.34 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 220.01 دينار للشراء، و222.46 دينار للبيع، مقابل 220.12 دينار للشراء، و222.56 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات اليوم السبت لدى بنك الجزائر المركزي ليصل إلى 38.93 دينار للشراء، و38.94 دينار للبيع، مقابل 38.75 دينار للشراء، و38.76 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي ليصل إلى 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع، مقابل 39.57 دينار للشراء، و39.58 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس الجمعة.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 475.31 دينار للشراء، و476.44 دينار للبيع، مقابل 473.24 دينار للشراء، و474.53 دينار للبيع، بنهاية تداولات أمس.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ارتفع ليصل إلى 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع، مقابل 586.48 دينار للشراء، و593 دينارا للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.