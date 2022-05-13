سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 14 مايو 2022، يبحث العديد من المتابعين عن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية،و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم اخذ سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف الدول حول العالم، كما هو الحال في هذه المقالة، التي نرصد فيها أسعار العملات في سوريا.

ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم السبت 14مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

و صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 3935 ليرة للشراء، و3970 ليرة للبيع، مقابل 3915 ليرة للشراء، و3950 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس، بحسب "liranews"، الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في مدينة حلب 3930 ليرة للشراء، و3965 ليرة سورية للبيع للدولار الواحد، وتراوح سعر الدولار اليوم في إدلب بين 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 4089 ليرة للشراء، و4131 ليرة للبيع، مقابل 4098 ليرة للشراء، و4140 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4802 ليرة للشراء، و4854 ليرة للبيع، مقابل 4776 ليرة للشراء، و4829 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 1047 ليرة للشراء، و1060 ليرة للبيع، مقابل 1045 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ليصل إلى مستوى 1068 ليرة للشراء، و1081 ليرة للبيع، مقابل 1066 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 12818 ليرة للشراء، و12957 ليرة للبيع، مقابل 12786 ليرة للشراء، و12925 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.