القائد النخالة يتصل بوالد المجاهد الدبعي ويشيد بتضحيات العائلة

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة مساء اليوم السيد محمد الدبعي والد المجاهد البطل محمود الدبعي الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد ساعات من الاشتباك المسلح معها وقصف بيتهم بالصواريخ في جنين.

وحيّا الأمين العام القائد أبو طارق صمود وبسالة المجاهد محمود أحد أبطال كتيبة جنين، معربآ عن فخر حركة الجهاد وقيادتها بهذا المجاهد البطل الذي تحدى ترسانة الاحتلال وإجرامه.

وقدم القائد النخالة التهاني لوالد الأسير المجاهد الدبعي بعد خروجهم سالمين من هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم، مؤكداً أن صمودهم هو فخر وعزة لشعبنا وأمتنا وأن جنين ومخيمها اليوم أثبتوا للعالم هشاشة هذا الكيان.

وأكد الأمين العام في اتصاله وقوف الحركة مع العائلة الكريمة ومساندتها مشيدآ بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم الكبيرة على طريق النصر والحرية.

من جانبه شكر السيد محمد الدبعي والد المجاهد محمود الدبعي ابن كتيبة جنين، معبراً عن سعادته وفخره باتصال الأمين العام لحركة الجهاد ووقوفه معهم في هذا الموقف.

وأعرب السيد الدبعي عن اهتمامه بهم وتواصله معهم، مقدماً بيته فداء للوطن ولكل مجاهد حر من أبناء شعبنا وللمقاومة.