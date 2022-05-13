استنكار دولي لاعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بتشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة باعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال في جنين.

و من جانبه عبر الاتحاد الأوروبي عن "استياءه" من قمع الاحتلال لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي إن "جنازة شيرين أبو عاقلة شهدت لحظات مخزية وهجوما على نعشها ويجب توضيح حقيقة مقتلها".

وأشارت ممثلية أيرلندا في فلسطين إلى أن "عنف الشرطة الإسرائيلية ضد مشيعي شيرين أبو عاقلة يعكس ثقافة الاستخدام المفرط للقوة".

وأدانت وزارة الخارجية القطرية "بشدة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج جثمان شيرين أبو عاقلة من المستشفى وقمع مسيرة التشييع".

وأضافت الوزارة أن "سلطات الاحتلال لم تكتف بقتل شيرين بدم بارد بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق إننا "رأينا للتو مقاطع الفيديو لما حدث خلال تشييع شيرين أبو عاقلة وهي صادمة للغاية بالنسبة لنا".