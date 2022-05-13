الاحتلال يعتقل 6 شبان من باب الخليل في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 شبان عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة خلال مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت المصادر المحليو، بأن قوات الاحتلال اعتدوا على الشبان في باب الخليل بالضرب في الهراوات، واعتقلت 6 منهم لم تعرف هويتهم حتى إعداد الخبر.

وأضافت أن عددا من المستوطنين تجمعوا على مقربة من مقبرة صهيون، رافعين الأعلام الإسرائيلية، لاستفزاز المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول العديد من المواطنين إلى مقبرة صهيون حيث مثوى شيرين الأخير.