بالصور مقتل ضابط "إسرائيلي" أصيب خلال اشتباكات مع كتيبة جنين صباح اليوم

أفاد الاعلام العبري، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط "إسرائيلي" أصيب خلال الاشتباكات التي وقعت بين القوات الصهيونية وكتيبة جنين صباح اليوم.

وأعلن الاعلام العبري تحت بند سمح بالنشر، عن مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا) هذا الصباح خلال اشتباك مع فلسطينيين في جنين

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت صباح اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط صهيوني في الإشتباكات التي تجري حالياً في مخيم جنين.

وأكدت المصادر أن الميجر جنرال نعوم راز اصيب بجروح خطيرة وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رامبام وأعلن عن مصرعه فيما بعد.

الرقيب نعوم راز 47 عاما ، من سكان كيدا ، التحق بوحدة الجيش الإسرائيلي عام 1999 وعمل لمدة 23 عاما في الوحدة مقاتلا ومسعفا ولصقا وقناصا .والضابط القتيل نعوم .

والضابط من وحدة اليمام الخاصة التي يستخدمها الاحتلال في عمليات الاغتيال واستهداف المقاومين

ويُشار إلى أن الضابط المصاب من "اليمام" هو الثانى في غضون شهرين حيث اصيب نائب قائد الوحدة في اشتباك استشهد خلاله ٣ من كوادر سرايا القدس( ابولبدة وعباهرة وطوالبة).

وكانت كتيبة جنين أعلنت أنها خاضت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين اثناء محاصرة منزل المطارد محمود الدبعي واوقعت إصابات مؤكدة في بين جنود الاحتلال.





