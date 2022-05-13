القيادي عدنان: عدوان الاحتلال في جنين يؤكد تعمده قتل الإعلامية أبو عاقلة

أكد القيادي المحرر خضر عدنان، أن عدوان الإحتلال على مخيم جنين البطل اليوم يؤكد ما قلناه عن تعمدهم قتل الإعلامية أبو عاقلة لتنفيذ جرائمهم دون صورة وشهادة وتوثيق.

قال عدنان في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعقيباً على انتهاك قوات الاحتلال جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، واقتحام جنين واعتقال المجاهد محمود الدبعي، إن العدوان على جنازة الشهيدة أبو عاقلة جريمة ومزيد من الصلف الاحتلالي والاعتداء على كل المتألمين لفراقها والمشاركين في تشييع جثمانها.



وأضاف عدنان، ان البطل الدبعي سطر ملحمة القتال حتى النفس الأخير الذي جذره الشهيد القائد عصام براهمة وقادة الجهاد على مر المراحل، فكانت امتداداً لمعركة المخيم 2002، بقيادة القائد محمود طوالبة.

ووجه عدنان التحية لكتيبة جنين وجرحى المخيم والرحمة والرضوان على الشهداء، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهد الدبعي.