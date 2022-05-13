37 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس وكفر قدوم

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وفي قرية بيت دجن، هاجمت قوات الاحتلال بقنابل الغاز، مسيرة انطلقت عقب تأدية صلاة الجمعة في موقع المنزليين اللذين هدمهما الاحتلال يوم الاثنين الماضي، باتجاه المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها، ولم يبلغ عن إصابات.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة في محافظة نابلس وكفر قدوم

ففي مواجهات نابلس تعاملت الطواقم الطبية في بيتا و جبل صبيح، مع 20 إصابة بالغاز، وإصابة واحدة بالمطاط.

وفي كفر قدوم، أشارت إلى إصابة شابين بالمطاط وعولجا ميدانيا، إلى جانب إصابة 15 أخرين بالغاز وعولجوا ميدانيًا، فيما أصيب أخر.