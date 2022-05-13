دحلان: ما يجري في جنين جريمة حرب ومحاولة للتغطية على اغتيال أبو عاقلة

أكد القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، أن ما حدث صباح اليوم في مخيم جنين، واقتحام قوات الاحتلال هو استكمال للمخطط الإسرائيلي الإجرامي بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفاً الاحتلال يمارس أبشع أشكال القتل والتنكيل بحق أبناء شعبنا في جنين، بدءاً بنشر القناصة واستخدام القذائف الصاروخية في قصف المنازل في المخيم، وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة.

وقال دحلان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " ما جرى ويجري في جنين استكمال للمخطط الإسرائيلي الإجرامي بحق شعبنا الفلسطيني؛ الذي يرفض الركوع والاستسلام للاحتلال، الذي يمارس أبشع أشكال القتل والتنكيل بحق أبناء شعبنا في جنين، بدءً بنشر القناصة واستخدام القذائف الصاروخية في قصف المنازل في المخيم. تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة الإجرامية وعن تداعياتها".

وتابع، ما يحدث الان في جنين هو جريمة حرب لا يمكن المرور عليها، والاحتلال يكون واهماً إن اعتقد ان جريمة اليوم يمكن أن تشكل له هروباً من تداعيات اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أو التمكن من تصدير أزماته الداخلية وفشله السياسي في تصعيد إجرامه بحق شعبنا الفلسطيني.