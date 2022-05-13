بالصور شرطة الاحتلال تقمع وتعتدي على مسيرة تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، اخراج جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة من المستشفى الفرنسي.

ووفق ما بثته قناة الجزيرة، فإن شرطة الاحتلال قمعت المشاركين في مسيرة تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة، مشيرة إلى انه جرى اعادة جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة الى المستشفى الفرنسي جراء قمع الاحتلال لمسيرة التشييع.

وأصر المشيعون على إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، حيث يسجى جثمان الزميلة أبو عاقلة، وصادرت الأعلام الفلسطينية التي رفعها المشيعون في الموكب، ومنعت المئات منهم من مغادرة المستشفى واللحاق بموكب التشييع

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة العشرات عقب اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.



