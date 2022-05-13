محلل سياسي: كتيبة جنين كرست معادلة جديدة في الضفة

أكد المحلل السياسي حسن عبدو، أن كتيبة جنين رسخت معادلة جديدة في الضفة الغربية، بأن اعتقال أي مطلوب للجيش الاسرائيلي باتت عملية عسكرية معقدة توقع الخسائر حتى في صفوف جنود النخبة في جيش الاحتلال.

وقال عبدو تعقيبًا على العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال لاعتقال الشاب محمود الدبعي، أن "كتيبة جنين نجحت بفرض معادلة أن اقتحام المدن والقرى في الضفة الغربية لن تكون نزهة للجيش الاسرائيلي، كما كان على مدار خمسة عشر عام السابقة، بل أن الاقتحام بات عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر، تحتاج إلى أكثر من مائة آلية ومدرعة عسكرية مصحوبة بالطائرات المسيرة الاسرائيلية، كما دلل ذلك عملية تفجير بيت الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية قبل عدة أيام".