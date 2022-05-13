الناطق باسم كتيبة جنين : نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهد محمود الدبعي

أكد الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ، اليوم الجمعة، كتيبة جنين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهد البطل محمود الدبعي.

ووعد أبو معاذ الاحتلال في تغريدة له على تيلغرام، انه سيدفع ثمن جريمته بحق ابطال ومجاهدي شعبنا.

وإليكم نص التغريدة:

أبو معاذ الناطق العسكري باسم كتيبة جنين::

كتيبة جنين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهد البطل محمود الدبعي ونعده انه سيدفع ثمن جريمته بحق ابطال ومجاهدي شعبنا.

كتيبة جنين الإعلام الحربي

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين وبدأت حصارها لمنزل محمود الدبعي منذ صباح اليوم، وأطلقت القذائف والرصاص باتجاه، كما دعته للاستسلام ولكنهيرفض ذلك حتى الآن.