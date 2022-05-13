"حماس" و"الجهاد": ما يجري في جنين من قصف للبيوت بالصواريخ جريمة حرب

وجهت حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، اليوم الجمعة، التحية لمخيم جنين وأبطال كتيبة جنين الذين يتصددون ببسالة لجنود الاحتلال التي اقتحمت المخيم صباح اليوم وسط اشتباكات مسلحة ادت لاصابة خمسة شبان وإصابة جندي إسرائيلي.

وبدوره قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين :" ما يجري من إرهاب على أيدي قوات الاحتلال جريمة كبرى لن تغتفر" .

واعتبر عز الدين "ان قصف البيوت بالصواريخ من قبل قوات الاحتلال جريمة حرب، يجب ملاحقة الاحتلال عليها، مضيفاً :"أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عما يجري في مخيم جنين من جرائم، والمقاومون مستمرون في التصدي له".

وأوضح الناطق باسم الجهاد، أن يحاول تغييب صورة الواقع التي ظهرت للعالم بعد قتله للصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، وهو الآن يعود للمخيم لإكمال جريمته هناك.

وأكد عز الدين بالقول :" لقد كانت جنين ومخيمها عصية على الانكسار، وستبقى شوكة في حلق المحتل، متجرعآ كأس الذل على أيدي "سرايا القدس" وكتيبتها المظفرة وحزام النار.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم :"بأنه تواصل جنين مقاومتها الباسلة ضد جنود جيش الاحتلال وتقاتل بكل ما تملك من بسالة وعنفوان الثورة .

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية :"تمتلك جنين من الصلابة والاصرار ما يمكنها من مواصلة الثورة حتى هزيمة الاحتلال وطرده من كامل أرضنا الفلسطينية".