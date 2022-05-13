صحيفة أميركية: مسؤول "إسرائيلي" لا يستبعد تورط "إسرائيل" في اغتيال أبو عاقلة

كشف مسؤول عسكري "إسرائيلي"، اليوم الجمعة، عن أنه لا يستبعد تورط "إسرائيل" في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" قوله :"إنه يستبعد أن تكون الرصاصة التي قتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صادرة من الجانب "الإسرائيلي".

وأضاف المسؤول ":الإسرائيلي" :"تحديد المسؤول عن استشهاد أبو عاقلة، سيكون صعباً دون الحصول على الرصاصة القاتلة".

وزعم قائلاً :"أنه كان لدى الجنود "الإسرائيليين" مجال رؤية واضح، لكن الرصاصة ربما ارتطمت بأرض أو حائط، ثم أصابت شيرين".

بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، بأن جيش الاحتلال يحقق في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة.

وقالت الصحيفة :"أن جيش الاحتلال حدد حالة إطلاق نار جرت، الأربعاء، من قبل الجانب "الإسرائيلي"، ويعتقد أنها تسببت باستشهاد أبو عاقلة".

ونقلت عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" أن الجيش يحقق في 3 وقائع إطلاق نار من قبل جنوده خلال حادثة قتل أبو عاقلة.

وأضافت الصحيفة الأميركية نقلا عن المسؤول :"أن جيش الاحتلال يحقق في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة".

من جانبه أكد موقع "والا" العبري، "أن جيش الاحتلال لا يستبعد في هذه المرحلة أن تكون قواته استهدفت بالخطأ مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، فأردتها قتيلة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصورها في جنين أنه لم يشاهد مقاتلين فلسطينيين بالقرب من المكان الذي استشهدت فيه مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.