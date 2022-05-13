الإعلام العبري: تعزيز الإجراءات الأمنية في القدس المحتلة تمهيداً لجنازة أبو عاقلة

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن شرطة الاحتلال أنها عززت من إجرائتها الامنية تزامنا مع تشييع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة اليوم في القدس المحتلة

وقالت إذاعة "كان" العبرية، "بأن الشرطة "الإسرائيلية" قررت اتخاذ اجراءات أمنية مشددة، اليوم، بما فيها نشر المئات من عناصر شرطة الاحتلال و"حرس الحدود"، في محيط الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس، تمهيدا لتشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة".

ويُشار إلى أن جثمان أبو عاقلة، قد وصل، أمس، الى المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة، وسينقل الى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة "باب الخليل".

وتتوقع سلطات الاحتلال، ان تجري مراسم التشييع بمشاركة حضور جماهيري كبير، حيث سيشارك فيها ممثلون عن مختلف القوى والهيئات السياسية والوطنية الفلسطينية والمؤسسات الصحفية.

وذكرت الإذاعة العبرية:" أنه طُلب من عناصر شرطة الاحتلال عدم الاحتكاك مع المشيعين".

وادعت :" بأن "تل أبيب" استطاعت الحصول على التصوير المقطعي المحوسب الذي أجري لأبو عاقلة، مضيفة ًأن هذا لن يساعد كثيرا في التحقيق، وأنه بدون فحص الطلقة لا يمكن أبدا معرفة ظروف مقتلها".