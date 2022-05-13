الاحتلال يعتقل فلسطينيا عقب إصابته بالرصاص قرب رام الله

قالت مصادر عبرية، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، وأصابته بجروح متوسطة، واعتقلته.

وقال موقع (0404) الإخباري العبري، نقلا عن مصادر عسكرية للاحتلال، إن الشاب الفلسطيني كان مسلحا بسكين وزجاجة حارقة، وألقى حجرا باتجاه سيارة للمستوطنين اليهود كانت تمر بجانب مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بزجاج السيارة الأمامي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية "سارعت بإطلاق النار على الفلسطيني، وقامت بتحييده"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن وضعه الصحي.

من جهة أخرى؛ ذكر الموقع نفسه،أن القوات الإسرائيلية اقتحمت العديد من مناطق الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين اثنين في قرية (كفل حارس) شمال مدينة سلفيت (شمال الضفة الغربية).

وزعم الموقع المقرب من جيش الاحتلال، العثور على أسلحة ومصادرتها خلال عمليات بحث في الخليل (جنوبا).



