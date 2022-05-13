ما هي الجائزة التي حصدها رونالدو؟

كشفت وسائل إعلام أجنبية، مساء أمس، عن أن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت الوسائل إلى أنه نال كريستيانو جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر نيسان/أبريل الماضي، المقدمة من رابطة البريمييرليغ.

ويُشار إلى أنه في الشهر الماضي، ترك رونالدو بصمة بارزة مع الشياطين الحمر بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ضد نورويتش سيتي، وآرسنال وتشيلسي.

وسجل النجم البرتغالي 18 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال بالاس يوم 22 أيار/مايو المقبل، في الجولة الأخيرة.

جدير ذكره أنه تخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو بشأن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل.